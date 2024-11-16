Путін провів розмову з Олафом Шольцем і повторив наративи Кремля, спрямовані на те, щоб вплинути на німецький уряд та інші західні держави з метою підштовхнути Україну до передчасних мирних переговорів замість надання Україні подальшої військової підтримки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW вказують на те, що влада Росії посилює тиск на європейські країни в питання війни РФ проти України на тлі невизначеності політики США.

Путін та інші високопоставлені російські чиновники останнім часом посилили риторику, спрямовану на вплив на зовнішню політику нового уряду США на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом.

“Кремль також нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів, при цьому чітко вказавши, що давня мета Кремля – повна капітуляція України – залишається незмінною. Кремль, ймовірно, прагне скористатися невизначеністю щодо майбутньої політики США стосовно України, посилюючи свою кампанію рефлекторного тиску проти європейських союзників України”, — йдеться у звіті ISW.

Також аналітики стверджують, що високопоставлені російські чиновники, включаючи секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу та міністра оборони Андрія Бєлоусова, зокрема, використовували телефонні дзвінки із західними політичними та військовими посадовцями для просування кремлівських інформаційних наративів та спроб примусити Захід піти на передчасні поступки в питанні суверенітету і територіальної цілісності України з 2022 року.

Разом з тим західні партнери України продовжують надавати Україні військову підтримку за допомогою різних засобів і платформ.