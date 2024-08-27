У Кривому Розі росіяни пошкодили цивільну будівлю в ніч на 27 серпня.

26 серпня о 23:18, через 8 хвилин після оголошення повітряної тривоги, в регіоні стався вибух. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Криму.

Голова Ради оборони Кривого Рогу, Олександр Вілкул, повідомив у Telegram, що на місці події працюють екстрені служби.

В результаті ракетного обстрілу постраждав цивільний об’єкт у місті, зазначив керівник ОВА Сергій Лисак. Наразі триває рятувально-пошукова операція, оскільки під завалами можуть залишатися люди. Зруйновано частину трьохповерхової будівлі, і рятувальники використовують важку техніку для розбору завалів.

Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко пізніше повідомив, що кількість загиблих зросла до двох осіб. Шість людей, включно з двома дітьми, звернулися за психологічною допомогою. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.