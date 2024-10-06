Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

За його словами, міст є загрозою для екології та вільного судноплавства в регіоні, тому має бути демонтований.

Посол сподівається, що трибунал в Гаазі почує Україну.

“І знову ж таки на вимогу щодо знесення так званого Керченського мосту, все абсолютно логічно, тому, що це та перепона свободи судноплавства, яка триває, і коли українські порти Маріуполя і Бердянська знову піднімуть український прапор, то цей міст і далі також він буде шкодити та порушувати свободу судноплавства тому насправді іншого шляху відновити свободу судноплавства в цих акваторій просто не існує. Міст має перестати існувати – це факт”, – сказав він.

Протягом усіх слухань у Гаазі та відкритих виступів української сторони неодноразово наголошувалося, що іншого способу забезпечити вільний рух суден не існує.

Кориневич також зазначив, що, крім того, міст негативно впливає на екологічний стан регіону, спричиняє порушення вимог щодо охорони навколишнього середовища та культурної спадщини, зокрема підводних артефактів. Ці екологічні наслідки можуть виявитися лише через десятиліття.

“Тому, знову ж таки, ця споруда, вона порушує Конвенцію ООН з морського права, і тому вона має перестати існувати. Тепер трибунал буде приймати рішення щодо цієї позовної вимоги України”, – сказав Кориневич.

За його словами, українська делегація доклала зусиль, щоб продемонструвати арбітражному трибуналу порушення Росією норм Конвенції ООН з морського права, які стосуються свободи судноплавства, транзитного проходу, охорони навколишнього середовища та збереження культурної спадщини.