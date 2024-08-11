Про це пишуть ЗМІ.
Російське постпредство при ООН розіслало лист членам Радбезу з темою обговорення «злочинів, скоєних київською владою».
Дипломат з Венесуели Дієго Аррія, ініціатор зустрічей за формулою Аррії, засудив Росію за використання цього формату для поширення неправдивої інформації та виправдання агресії проти України.
6 серпня російські телеграм-канали повідомили про бої у прикордонних районах та можливий перехід українських військових на територію Курської області.
Офіційних коментарів з української сторони не було. У відповідь на ці події Росія оголосила режим контртерористичної операції в Курській, Брянській та Бєлгородській областях через нібито загрозу з боку України.
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