Президент України відреагував на російський удар по багатоповерхівці в Кривому Розі, унаслідок якого наразі відомо про 7 постраждалих, серед яких двоє дітей. Він наголосив, що РФ прагне продовження війни.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

“Кривий Ріг. Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, кожного дня, незалежно від часу доби, Росія продовжує тероризувати мирне населення України. З кожним новим ударом все більше цивільних об’єктів стають мішенями для ворожих атак.

Зеленський наголосив, що Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію.