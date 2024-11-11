Про це Зеленський написав у соцмережах.
“Кривий Ріг. Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди”, — йдеться у повідомленні.
За його словами, кожного дня, незалежно від часу доби, Росія продовжує тероризувати мирне населення України. З кожним новим ударом все більше цивільних об’єктів стають мішенями для ворожих атак.
Зеленський наголосив, що Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію.
“Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені”, — резюмував президент.
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