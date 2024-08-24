У тимчасово окупованій Луганській області російські загарбники проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим "інвесторам”, в той час, як заборгованість перед шахтарями зростає.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на ТОТ Луганщини окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам.

“Окупанти фактично вбили вугледобувну галузь на ТОТ України. Більшість шахт закрита й пограбована. В регіоні дефіцит шахтарів, а ті що лишились не отримують зарплату місяцями”, — наголошується у повідомленні.

Однак враховуючи, що всі дії окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори “просто вивезуть обладнання”, а шахти закриють, як це вже було в сусідній Донецькій області.

ЦНС закликає повідомляти про колаборантів, аби притягнути їх до відповідальності. При цьому, гарантується анонімність звернень.

Нагадаємо, у серпні псевдовлада тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправила у російський оборонно-спортивний табір “Авангард” 11 юнаків та дівчат. Це вже третя група українських дітей, які проходять військовий вишкіл у спеціалізованому літньому таборі на території РФ.