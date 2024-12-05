Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету повідомила, що щонайменше 314 українських дітей, вивезених із тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини, були передані на усиновлення до російських сімей. З них 67 дітей примусово отримали громадянство РФ.

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

“Росія ніколи не зможе стерти свого авторства у звірствах, скоєних в Україні. Вже два роки поспіль армія постійного члена Ради Безпеки – Росії – входить до переліку грубих порушників прав дітей. Це вперше в історії ООН”, – зазначила Зарівна.

Вона закликала до міжнародного тиску на Російську Федерацію, наголосивши на необхідності змусити Москву дотримуватися міжнародного права.

Українська представниця також звернула увагу на трагічну статистику: щотижня у війні гине чи отримує поранення щонайменше 16 дітей. Мільйони українських громадян, включно з дітьми, були змушені стати біженцями, а сотні тисяч залишаються на територіях під контролем Росії, куди немає доступу ані України, ані міжнародних гуманітарних організацій.

“Російські чиновники систематично відмовляються надавати інформацію. Але, щоб дати вам уявлення, уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова похвалилася, що “розселила” в Росії понад 700 тисяч українських дітей”, – додала Дарія Зарівна.

Україна продовжує розшук майже 20 тисяч неповнолітніх, які стали жертвами незаконного переміщення до РФ. Однак, за оцінками експертів, реальна кількість може значно перевищувати цю цифру.