Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, у 2023 році через китайських посередників Росія закупила спектроаналізатори та генератори сигналів на суму 38 мільйонів доларів США від американських, німецьких і швейцарських компаній.
Вже у 2024 році ця сума склала 12 мільйонів доларів США, що свідчить про продовження постачання попри існуючі обмеження.
“Так не має бути. Обмеження мають працювати, не можна заробляти на життях українців”, — наголосив Єрмак.
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