Андрій Єрмак

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, у 2023 році через китайських посередників Росія закупила спектроаналізатори та генератори сигналів на суму 38 мільйонів доларів США від американських, німецьких і швейцарських компаній.

Вже у 2024 році ця сума склала 12 мільйонів доларів США, що свідчить про продовження постачання попри існуючі обмеження.

“Так не має бути. Обмеження мають працювати, не можна заробляти на життях українців”, наголосив Єрмак.