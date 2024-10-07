Попри запроваджені санкції, Росія продовжує отримувати західні високотехнологічні компоненти, які використовуються для розробки і налаштування засобів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ).

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, у 2023 році через китайських посередників Росія закупила спектроаналізатори та генератори сигналів на суму 38 мільйонів доларів США від американських, німецьких і швейцарських компаній.

Вже у 2024 році ця сума склала 12 мільйонів доларів США, що свідчить про продовження постачання попри існуючі обмеження.