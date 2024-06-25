Європейський суд з прав людини сьогодні оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі в “Україна проти Росії” щодо Криму.

Про це повідомила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко.

“ЄСПЛ визнав, що Уряд України довів існування систематичних порушень (прав, – ред.) наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року”, ‒ зазначила Сокоренко у дописі у соцмережі Facebook.

Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини у тимчасово окупованому Криму.

Суд одноголосно встановив, що українська сторона довела існування з боку Росії адміністративної практики:

зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку за статтею 2 Конвенції;

жорстокого поводження та незаконних затримань за статтями 3 та 5 Конвенції;

незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону, за статтею 6;

примусової зміни українського громадянства на російське за статтею 8 Конвенції;

систематичних масових обшуків в порушення статті 8;

примусове переміщення на територію РФ засуджених в порушення статті 8;

нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна у цьому зв’язку в порушення статті 9;

закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів в порушення статті 10;

заборона мирних зібрань та протестів та напади і переслідування їх організаторів в порушення статті 11 Конвенції;

експропріація приватного майна в порушення статті 1 Першого протоколу;

закриття українських та кримськотатарських класів всупереч статті 2 Першого протоколу;

порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;

дискримінація кримських татар;

порушення прав політичних в’язнів, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними на окупованого Криму та території РФ.

“У січні 2021 рішенням щодо прийнятності у Кримській справ ми (ЄСПЛ, який виніс рішення, та Уряд України, який постійно доводив всі факти захоплення Криму та порушень прав людини) знесли версію Росії щодо “волевиявлення” та “законного приєднання Криму до складу РФ”, — зазначила уповноважена.

Вона додала, що сьогоднішнім рішенням по суті “зведено нанівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються”.

“Це рішення унікальне ‒ ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше у своїй практиці (застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства). Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності!”, ‒ підсумувала Сокоренко.