Про це повідомляє Центр національного спротиву.

РФ використовує засоби для аудіозапису розмов на вулиці, такі як установки на закладах та зупинках, а також перехоплення телефонних розмов. Останні відбуваються або автоматично за ключовими словами, або вручну в разі “неналежно налаштованих мешканців”.

Також окупаційні сили проводять рейди по житлових будинках Херсонщини, під час яких здійснюють перевірки та допити місцевого населення, а також перевіряють документи та мобільні телефони.

Центр національного спротиву наголошує, що всі особи, що беруть участь у таких рейдах, будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.