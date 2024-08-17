Міністерство закордонних справ РФ викликало італійського посла через репортаж журналістів RAI з Курської області.

Про це повідомляє DW.

Російське Міністерство закордонних справ висловило «рішучий протест» у зв’язку з «незаконним проникненням» італійської знімальної групи на територію РФ, зазначивши, що їхні дії можуть підпадати під Кримінальний кодекс Росії.

Це сталося після публікації відео італійського телеканалу Rai 1, на якому кореспондентка Стефанія Баттістіні разом з українськими військовими перетинає кордон і спілкується з місцевими жителями, які позитивно оцінюють ставлення українських військових.

Міністерство закордонних справ Італії підтвердило, що журналісти телеканалу Rai 1 діють незалежно, у відповідь на погрози з боку російських ЗМІ та наміри МВС Росії порушити кримінальні справи проти двох журналістів.

Італійські журналістські асоціації та Європейська федерація журналістів висловили підтримку репортерам.