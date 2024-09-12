Про це повідомляє Міністерство енергетики.

“Упродовж доби росіяни атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Донеччині, Сумщині та Чернігівщині відключалися підстанції, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції, його вилучили.

За інформацією міністерства, станом на ранок 12 вересня внаслідок бойових дій залишаються без світла 125,6 тис. споживачів на Донеччині, 3,7 тис. – у Запорізькій області, 43,8 тис. – на Сумщині, 39,6 тис. – на Харківщині, 3,6 тис. – на Чернігівщині, 1,4 тис. – на Дніпропетровщині.

У Херсоні знеструмлено 3,2 тис. споживачів, в області – понад 27 тис.

Через технологічні порушення відсутнє електропостачання у 224 споживачів на Черкащині. На Дніпропетровщині з технологічних причин було знеструмлено 3,1 тис. споживачів, на ранок їх частково заживлено.

Через негоду залишаються без світла 4,1 тис. споживачів на Київщині та понад 5 тис. – на Одещині.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 30 368 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень. Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 602 населених пункти.