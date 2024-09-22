Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на супутникові знімки OSINT-аналітиків.

За словами одного з них, спроба російських сил ядерного стримування провести випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети 21 вересня 2024 року закінчилася повним провалом та пожежею на пусковому майданчику.

“Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. “Сармат” — це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися під час процесу заправки”, — зазначив OSINTер.

Сьогодні вранці OSINT-аналітик оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому “Плесецк”. Він ілюструє результат невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети, ймовірно, у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.

Міжконтинентальна балістична ракета РС-28 “Сармат” позиціюється міністерством оборони РФ як новий крок у забезпеченні сил ядерного стримування. Ракета надійшла на озброєння у 2023 році, але з того часу всі спроби здійснити випробувальні пуски оперативно боєготових ракет зазнали невдач.