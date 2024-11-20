Про це повідомили в ГУР.
Зазначається, що це чергова російська інформаційно-психологічна операція. У повідомленнях виявлені характерні граматичні помилки, що є типовими для російських фейків.
“Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими”, — наголосили у розвідці.
У ГУР зауважили, що повітряні тривоги безпечніше перечекати в укритті, проте не варто піддаватися панічним настроям.
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