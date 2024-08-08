Володимир Зеленський повідомив, що Головнокомандувач Олександр Сирський сьогодні надав йому три доповіді.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні.

“Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз”, – заявив Зеленський.

Він подякував кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист українських позицій та виконання завдань нашої оборони.

“Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде”, – сказав президент.

Також сьогодні доповідав міністр оборони Рустем Умєров щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії.

“Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним”, – зазначив глава держави.

Також доповідав керівник СБУ Василь Малюк про операції та про “делікатну роботу СБУ, яка захищає українців від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.

Крім іншого, Зеленський згадав про презентацію нового застосунку для військових “Армія+”.

Глава держави провів тривалу нараду з міжнародниками: МЗС, Міністерство оборони, військові, ГУР щодо взаємодії з НАТО – загалом з Альянсом та, зокрема, із сусідами в регіоні, які є членами НАТО.