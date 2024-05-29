Про це повідомляє державне інформаційне агентство ТАСС, пише Reuters.

За даними видання, Тетяна Москалова звинуватила в тому, що вона назвала «неправдивими вимогами» Києва. Одразу коментарів з боку України не було.
Москва і Київ здійснюють періодичні обміни полоненими через посередників відтоді, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україні більше двох років тому.
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