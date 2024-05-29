Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що обміни полоненими між Києвом та Москвою призупинено нібито через "надумані вимоги України".

Про це повідомляє державне інформаційне агентство ТАСС, пише Reuters.

За даними видання, Тетяна Москалова звинуватила в тому, що вона назвала «неправдивими вимогами» Києва. Одразу коментарів з боку України не було.

Москва і Київ здійснюють періодичні обміни полоненими через посередників відтоді, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україні більше двох років тому.