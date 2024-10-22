Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

21 жовтня українські офіційні особи заявили про черговий воєнний злочин з боку російських окупантів – страта двох беззбройних українських військовополонених біля Селидового, Донецької області. Полонені були розстріляні впритул.

ISW оцінила, що останнім часом російські сили збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених, що порушує Женевську конвенцію про полонених, яка забороняє нелюдське поводження та страти.

Один з російських пропагандистів також опублікував кадри та відкрито заявив, що російські війська використовують хлорпікрин (пестицид і речовина, що руйнує легені) проти українських військ. Раніше українські офіційні особи повідомляли, що російські війська все частіше оснащують гранати хлорпікрином.