Перекидання російської військової техніки із Сирії підтверджують супутникові знімки компанії Maxar. Зокрема, фіксується завантаження важкого озброєння на літаки Ан-124, а також підготовка до транспортування розібраних гелікоптерів.

Про це пише Bild.

За даними британського телеканалу Channel 4, у напрямку Латакії рухаються великі конвої з більш ніж 150 військовими транспортними засобами. Серед них помічені танки та бронетранспортери, які раніше були дислоковані у південних регіонах Сирії — таких, як Дамаск та Дар’я.

“Очевидно, російське командування змогло домовитися з новою владою про контрольоване виведення військ”, — роблять висновок журналісти видання.

Повідомляється, що російські військові кораблі вже покинули порт Тартус. За даними американських джерел, Росія шукає нову базу для флоту в Середземному морі, можливо, біля африканського узбережжя.

Своєю чергою, представник Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що у Кремлі роблять кроки щодо захисту російських ресурсів на тлі падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада та приходу до влади повстанців.

Нагадаємо, минулої неділі, 8 грудня, президент Сирії Башар Асад із членами своєї сім’ї прибув до Москви, де їм російська сторона пообіцяла надати притулок.