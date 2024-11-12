З 7 листопада російські війська розпочали інтенсивні штурми українських позицій у Курській області. За минулу добу для атак російська армія випустила 50 керованих авіабомб (КАБів) по позиціях Сил оборони України в цьому регіоні.

Про це повідомив речник угруповання “Сіверськ” полковник Вадим Мисник.

“З 7-го числа ворог почав чергову масштабну хвилю тиску і штурмових дій наших позицій. Дуже масштабні штурмові дії”, – зазначив Мисник.

Основна концентрація атак, зокрема обстрілів FPV-дронів та застосування російської бронетехніки, припадає саме на Курщину, де Сили оборони активно знищують ворожу техніку та живу силу. Росія посилює свої війська, постійно перекидаючи підкріплення до цього регіону.

За словами Мисника, українські військові завдають російським підрозділам потужних відповідних ударів, зокрема, використовуючи місцевий рельєф та обхідні маневри, що забезпечує ефективну оборону та стримування ворога.

Крім того, Мисник зазначив, що на напрямку Курської області ворог діє здебільшого штурмовими групами, серед яких є підрозділи російської морської піхоти, десантні частини та спецпризначенці. Українські сили продовжують виконувати бойові завдання, утримуючи свої позиції та завдаючи втрат російській армії.