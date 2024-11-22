Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило наявність у Росії документа, який містить прогноз воєнно-політичної ситуації до 2045 року. У ньому передбачається сценарій поділу території України на три частини.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, документ, створений наприкінці 2022 року у Міністерстві оборони та Генштабі РФ, є основою для оборонного планування на період 2026-2035 років із перспективою до 2045 року.

“Зазначений документ охоплює не лише військові, а й політичні аспекти розвитку глобальної та регіональної ситуації. Кремль визначає загрози, які можуть постати перед Росією, та шляхи їх вирішення”, – зазначив Скібіцький.

У розвідці також наголошують, що Росія планує “вирішити питання України” до 2026 року, оскільки затяжна війна негативно впливає на економічний, демографічний та іміджевий стан РФ.

“Стратегічною метою залишається повна окупація України. Путін потребує всієї території нашої держави, щоб забезпечити економічну, демографічну та військову перевагу Росії”, – підкреслив представник ГУР.

Згідно з документом, Росія передбачає встановлення в Києві “нейтрального” або проросійського уряду, який не допустить вступу України до НАТО.

“Це не лише стратегія на 2035 чи 2045 рік. Кремль розглядає реалізацію такого сценарію вже у найближчі роки, до 2026 року або навіть раніше”, – додав Скібіцький.

Він також зазначив, що російські плани можуть швидко змінюватися залежно від міжнародної реакції та ситуації на фронті.

“Ми знаємо, які загрози Кремль прогнозує для себе до 2050 року, і готуємося до них”, – запевнив заступник.

Скібіцький не виключив можливості передачі цього документа через посередницькі країни до США, хоча наразі такої інформації немає.