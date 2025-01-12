Росія розбудовує військову інфраструктуру біля фінського кордону через війну в Україні в рамках підтримки власної армії.

Про це повідомляє видання Yle.

Восени 2024 року найбільшим будівельним проєктом ЗС РФ у регіонах, що межують з Фінляндією, було зведення нового ремонтного ангара на величезному складі техніки в Петрозаводську.

За супутниковими знімками, розмір ангара становить приблизно 50 на 25 метрів, тобто близько 1250 квадратних метрів. За повного завантаження в ньому могло б розміститися близько 50 бронемашин.

Видання наголошує, що склад у Петрозаводську є найбільшою ремонтною базою сухопутних військ Росії поблизу фінського кордону, а новий ремонтний ангар – став третім таким об’єктом на цій базі. Попередній ангар російські збройні сили збудували у травні.

В ангарі росіяни можуть ремонтувати та обслуговувати артилерійські знаряддя, бронетехніку та інші транспортні засоби, які потім завантажуються для відправки залізницею.

Російські війська також розширюють тренувальний табір на території Кам’янки, де проводяться тренування для російських військових, які пізніше відправляються на війну в Україні. Більшу частину гарнізонної та навчальної території займає 138-ма мотострілецька бригада. Протягом минулої зими на навчальному полігоні в Кам’янці з’явилось велике наметове містечко на кілька тисяч солдатів.

Однак найтривожнішою є військова база в Лугі, де розташовані артилерійська бригада, мотострілецька бригада та ракетна бригада, оснащена ракетами “Іскандер”. Як зазначає фінський військовий фахівець Марко Еклунд, кількість військової техніки та особового складу на цій базі значно збільшилася порівняно з тим, що було пів року тому.

Разом з тим, військовий фахівець зазначив, що для Фінляндії це розширення не вплине на безпекову ситуацію, оскільки наразі Росія зосереджена у переломі бойових дій в Україні, куди відправляються вся техніка та зброя.