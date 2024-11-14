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Росія щорічно заробляє 6 млрд доларів завдяки експорту газу через Україну

Найбільший постачальник газу у Словаччині випустив заяву, в якій закликає продовжити транзит російського газу через Україну.

Четвер, 14 листопада 2024, 16:20

seebiz.net

Про це повідомила директорка з адвокації в енергетичному секторі ГО “Міжнародний центр Перемоги України”, народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька.

У прес-релізі Словацького постачальника вказано, що вдалося закупити незначний обсяг газу в Азербайджанського SOCAR, а наявні альтернативні закупівлі неросійського газу перекривають потреби їх клієнтів у Словаччині.

Водночас компанія виступає за продовження транзиту через Україну російського газу, бо це їм на 140 млн дол. дешевше ніж купувати газ у Європі.

Войціцька нагадала, росіяни щорічно експортують через Україну 15 млрд м3 газу на 6 млрд доларів. 

“Чи може для нас бути аргументом для продовження транзиту те, що це економить словакам 140 млн дол., коли росіяни на цьому заробляють 6 млрд, які потім до нас повертаються ракетами та щоденними шахедами? Додамо, що про готовність жити без російського газу вже заявила і Італія і Австрія. Настав час зупинити цей транзит і не дозволити його продовжити 1/1/2025 року”, — написала вона.

Екснардепка закликала громадськість підтримати петицію про припинення транзиту російських вуглеводнів через Україну, підкресливши, що кожен підпис може вплинути на перебіг подій.

Теги: російсько-українська війна, Словаччина, транзит газу з РФ

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