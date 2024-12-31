Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін затвердив постанову, згідно з якою ув’язнені, які вирішили брати участь у війні проти України, більше не отримуватимуть одноразових грошових виплат.

Про це йдеться у постанові Міноборони РФ.

“Визначити, що одноразові грошові виплати не здійснюються громадянам Російської Федерації, які на день укладення контракту про проходження військової служби у Збройних силах Російської Федерації відбували покарання у вигляді позбавлення волі”, – зазначено у документі.

Ці зміни набудуть чинності 1 січня 2025 року.

Раніше російська влада впровадила виплати тим, хто підписував контракти з міністерством оборони під час війни. Спочатку ця сума була фіксованою, але влітку 2023 року її збільшили до 400 тисяч рублів.

Окремо у багатьох регіонах Росії до державної виплати додавали місцеві бонуси, що могли досягати кількох мільйонів рублів. Однак ця підтримка поширюється лише на добровольців, які приходять до військкоматів за власним бажанням, а не на ув’язнених.

За останній рік Росія змінила підходи до стимулювання участі у війні, фокусуючись на залученні добровольців, а виплати для засуджених стали невигідними для держави.