Росія перекидає додаткові військові сили у Курську область для запобігання просуванню українських підрозділів на свою територію, згідно з інформацією британської розвідки.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Британські аналітики зазначають, що, незважаючи на встановлені оборонні лінії та прикордонні війська в Курській області, Росія не була готова до дій українських сил. Після початкового безладу російські війська перекинули додаткові сили в регіон, ймовірно, з інших ділянок лінії зіткнення.

Росіяни почали зводити додаткові оборонні позиції для запобігання просуванню українських військ, які з 6 серпня 2024 року проводять наступальну операцію в Курській області.

Станом на 15 серпня, українські війська просунулися на 35 км, контролюючи 1150 кв. км території та 82 населені пункти.