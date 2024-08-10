Про це передає Telegram-канал “Николаевский Ванёк”.
Зазначається, що у Курську область, крім резервів, строковиків і якихось підрозділів, які ніколи не воювали, переміщується чи будуть переміщуватися оперативні резерви з таких напрямків:
- Херсонський (2 батальйони десантників);
- Запорізький (38 ОМСБР, 64 ОМСБР);
- Куп’янський (кілька батальйонів МСП);
- Харківський (помічені окремі батальйони 1009 МСП, 79 МСП, 272 МСП, а також 138 ОМСБР);
- Білгород (з Грайвонського району забирають біля роти однієї з ОМСБР, також забрали одну з МСП, яка кошмарила н.п. Сотницький Козачок);
- Покровський (що нещодавно прибула з Херсонського напрямку 810 ОБРМП та кілька батальйонів штурмової піхоти);
- Луганський (“бородатиє”).
“Добре, що вони перетягують таку кількість, або погано — це залежить від цілей цієї операції — мені вони невідомі і розумнішати я не буду”, — пише Ніколаєвский Ваньок.
Також він зазначав, що близько 50% КАБів, що зараз залучені на фронті, летять саме на Сумську та Курську області.
- “Засліпили російських командирів”: Forbes про успіх наступу ЗСУ на Курську область
- У Міноборони РФ визнали, що бої дійшли до Суджі Курської області
- У Курській області вночі була ліквідована колона ворожої техніки, — ЗМІ