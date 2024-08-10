Росія стягує окремі підрозділи та резерви під Суджу на Курщині. Відомо, що з кількох напрямків на Сході знімають частину підрозділів, у тому числі й ті, які були «відновлені» після штурмових дій на своїй ділянці.

Про це передає Telegram-канал “Николаевский Ванёк”.

Зазначається, що у Курську область, крім резервів, строковиків і якихось підрозділів, які ніколи не воювали, переміщується чи будуть переміщуватися оперативні резерви з таких напрямків:

Херсонський (2 батальйони десантників);

Запорізький (38 ОМСБР, 64 ОМСБР);

Куп’янський (кілька батальйонів МСП);

Харківський (помічені окремі батальйони 1009 МСП, 79 МСП, 272 МСП, а також 138 ОМСБР);

Білгород (з Грайвонського району забирають біля роти однієї з ОМСБР, також забрали одну з МСП, яка кошмарила н.п. Сотницький Козачок);

Покровський (що нещодавно прибула з Херсонського напрямку 810 ОБРМП та кілька батальйонів штурмової піхоти);

Луганський (“бородатиє”).

“Добре, що вони перетягують таку кількість, або погано — це залежить від цілей цієї операції — мені вони невідомі і розумнішати я не буду”, — пише Ніколаєвский Ваньок.

Також він зазначав, що близько 50% КАБів, що зараз залучені на фронті, летять саме на Сумську та Курську області.