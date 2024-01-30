Росія з метою розширення свого впливу в Африці, планує створити експедиційні сили у кількості 20 тисяч найманців замість бойовиків “ПВК Вагнер”.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Африканський корпус, який неоднозначно поділяє назву експедиційних сил Адольфа Гітлера, має намір завербувати новобранців і колишніх бійців “Вагнера” до середини року для розгортання щонайменше в п’яти дружніх Росії країнах – Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігері – згідно з даними групи. Після смерті Пригожина “Вагнер” технічно розформували, але він продовжує діяти”.

Видання твердить, що африканський корпус посилить військову присутність Росії за допомогою мережі баз під контролем Міноборони РФ у намаганні відродити вплив Москви в умовах стрімкого зменшення впливу Заходу.

“Це також дозволило б Кремлю зміцнити контроль над бізнес-мережею “Вагнера” в Африці, включаючи потенційно прибуткові гірничодобувні інтереси, після смерті минулого року засновника групи Євгена Пригожина”, – зазначає видання.

За даними неназваного близького до Міністерства оборони РФ джерела видання, у планах набрати 20 тисяч найманці, однак незрозуміло, де військове відомство зможе стільки людей знайти.