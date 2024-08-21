Про це повідомив Центр національного спротиву.
Зазначається, що до складу цієї так званої “ради” увійшли російські громадяни, серед яких: Владмір Боделан, Руслан Сіртланов, Тіхон Балаянц та інші неназвані особи.
Основним завданням “ради” є нібито сприяння залученню інвестицій.
“Проте інвестиціями окупанти називають пограбування та захоплення майна тих, хто покинув регіон через окупацію: вивезення обладнання, або захоплення цехів.
Таким чином, учасники ради – це мародери, які будуть притягнуті до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
- Росіяни відрядили до Курщини фейкових волонтерів, які є учасниками кремлівського руху, – ЦНС
- Для посилення військової освіти в школах на ТОТ залучають “казаків”
- Путін вперше за 13 років поїхав до Чечні: оглянув війська, які відправляться на війну в Україну