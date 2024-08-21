На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти заснували "раду з інвестицій та промислового розвитку", яка буде займатися розграбуванням захоплених підприємств регіону.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що до складу цієї так званої “ради” увійшли російські громадяни, серед яких: Владмір Боделан, Руслан Сіртланов, Тіхон Балаянц та інші неназвані особи.

Основним завданням “ради” є нібито сприяння залученню інвестицій.

“Проте інвестиціями окупанти називають пограбування та захоплення майна тих, хто покинув регіон через окупацію: вивезення обладнання, або захоплення цехів. Таким чином, учасники ради – це мародери, які будуть притягнуті до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.