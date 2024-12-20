Судновий експорт паливних продуктів із Росії цього року знизиться через скорочення переробки на нафтопереробних заводах та покладення московською владою пріоритету на задовольнення внутрішнього попиту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, зібраними спільно з Vortexa Ltd, обсяги суднових поставок палива з Росії становлять в середньому близько 2,2 мільйона барелів щодня, що на 9% менше за показники минулого року та на 10% менше за 2022 рік, коли Европа ще імпортувала російські паливні продукти.

Скорочення переробки на російських нафтопереробних заводах сягнуло 3% у 2024 році у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Особливим чинником, що поглибив цю тенденцію, стали дронові удари по заводах та накладення повідомлення на підприємства забезпечувати паливом внутрішній ринок.

“Зниження у зарікальному порівнянні, ймовірно, зумовлене ударами дронів по нафтопереробних заводах та сезоном масштабних технічних обслуговувань другорядних установок”, — зазначила старша аналітикиня ринку Vortexa Памела Мангер.

Попри санкції, які спрямовані на енерготичний сектор кремля, Росія знайшла ринки збуту в Азії, Близькому Сході та Африці, що дозволило замістити збут в США та Европі. Окремі поставки здійснюються в Туреччину (20%), Китай (близько 11%) та Бразилію (порядку 17%).