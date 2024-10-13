Про це йдеться в дописі омбудсмена в Telegram.

“Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!

Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність.

Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!”— написав Лубінець.