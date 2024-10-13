Про це йдеться в дописі омбудсмена в Telegram.
“Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!
Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність.
Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!”— написав Лубінець.
Нагадаємо, сьогодні аналітики DeepState повідомили, що російські військові вчергове порушили правила та звичаї ведення війни та розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.
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