Росія утримує війська на сході України і не перекидає їх у Курську область, щоб не зірвати наступні операції.

Про це пише ISW.

Російське військове командування використовує вже розгорнуті підрозділи на міжнародному кордоні та легкодоступні сили в тилу, переважно з солдатів строкової служби та нерегулярних формувань.

Міністерство оборони Росії повідомило про відправлення додаткової техніки в Суджанський район для протидії ЗСУ. В Курську область прибувають нерегулярні сили, зокрема з “ДНР” та чеченського спецназу “Ахмат”, які діють у прикордонних районах.

Аналітики ISW коментують інформацію про перекидання висококваліфікованих військових підрозділів до Курської області з України, зазначаючи, що для цього потрібен час.

Вони вважають, що значна передислокація частин Північного угруповання може свідчити про рішення російського командування пожертвувати наступом на півночі Харківської області для реагування на українське вторгнення, уникаючи при цьому перекидання з більш важливих ділянок фронту.

Масштабна передислокація військ з прифронтових районів, ймовірно, буде повільнішою, але боєздатні підрозділи можуть почати прибувати до Курської області вже найближчими днями.