Російська компанія в Китаї розробила новий ударний безпілотник для використання у війні проти України.

Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на двох співрозмовників у європейській розвідці, а також на документи, з якими ознайомилися журналісти.

Компанія “Купол”, дочірнє підприємство російської державної збройової компанії “Алмаз-Антей”, розробила та провела льотні випробування в Китаї нової моделі безпілотника “Гарпія-3” (G3) за допомогою місцевих фахівців.

На початку року компанія надіслала до Міністерства оборони Росії звіт з описом своєї роботи. У ньому йдеться, що підприємство змогло виробити безпілотники, включно з G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб зброю можна було використовувати у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про такий проєкт, додавши, що в країні введені суворі заходи контролю за експортом безпілотників.

Минулого тижня американські офіційні особи висловили занепокоєння щодо того, що вони назвали підтримкою Китаєм російської військової машини, відмовившись надати деталі.

Дрон “Гарпія-3” здатний летіти на відстань понад 2000 км. Корисне навантаження становить 50 кг, йдеться у звіті Купола для Міноборони РФ. Зразки “Гарпії” та деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені у Росію для подальших випробувань, знову ж таки із залученням китайських експертів.

Згідно з двома окремими документами, які отримали у розпорядження журналісти Reuters, компанія “Купол” отримала сім військових безпілотників, виготовлених у Китаї, включно з двома “Гарпіями”, у свою штаб-квартиру в місті Іжевськ. Рахунки-фактури, в одному з яких вимагається оплата в китайських юанях, не вказують дати доставлення дронів та не ідентифікують постачальників у Китаї.

Двоє співрозмовників у розвідці заявили, що доставлення зразків безпілотників компанії “Купол” було першим конкретним доказом того, що дрони, виготовлені в Китаї, були доставлені в Росію з початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року.