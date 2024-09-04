Російська Федерація (РФ) таємно закуповує компоненти для військової промисловості в Індії після того, як з 1 липня Китай обмежив їхній експорт до Росії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на російське державне листування.

У жовтні 2022 року Міністерство промисловості та торгівлі Росії, яке контролює роботу військових підприємств, розробило план використання “значних запасів” рупій, які російські банки накопичили внаслідок продажу нафти Індії.

Індію розглядали як альтернативний ринок для постачання товарів, “які раніше надходили з недружніх країн”.

За інформацією з документів, Росія виділила близько 82 млрд рупій (приблизно 1 млрд доларів) на “забезпечення безпеки критично важливої електроніки”, приховуючи канали постачання від Заходу. Ці товари підпадають під експортний контроль західних країн, що змусило РФ використовувати приховані канали постачання.

Зазначається, що ці компоненти використовувалися в оборонній промисловості.

Також у документах йдеться про те, що Росія може додатково інвестувати в підтримку спільних підприємств в Індії для виробництва електроніки, необхідної для “задоволення потреб російської критичної інформаційної інфраструктури”.