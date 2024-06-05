З початку агресії проти України у 2014 році Росія вбила в Україні більш як 800 дітей, а за час повномасштабного вторгнення окупанти вбили щонайменше 551 українську дитину та ще щонайменше 1 368 дітей поранили.

Про це розповів в етері “Ми-Україна” генеральний прокурор України Андрій Костін.

“Війна почалася не у 2022 році, а у 2014-му. Відтоді Росія позбавила життя понад 800 українських дітей. Ми ще не знаємо справжніх масштабів злочинів, вчинених на окупованих територіях, до яких не маємо доступу”, — сказав він.

За його словами, станом на зараз розслідується 3 800 кримінальних проваджень. Встановлено 54 особи, які вчиняли злочини проти дітей, їм оголосили підозри. У 43 кримінальних провадженнях слідство завершене, обвинувальні вироки передали до суду. За воєнні злочини проти дітей вже засудили 31 особу.

“У справі про депортації продовжуємо щоденну співпрацю з Офісом прокурора МКС, який минулого року відкрив польовий офіс у Києві. Ми постійно обмінюємося доказами і інформацією. Видані МКС ордери на арешт − лише перший результат”, — додав генпрокурор.

Він зазначає, у рамках національного переслідування ідентифікували 7 підозрюваних у незаконному переміщенні українських дітей. Серед них депутат російського парламенту та особа, наближена до керівника партії “Справедлива Росія”.

Костін додав, що окрім покарання винних, працюють і над поверненням дітей додому.

“Міжнародна коаліція, створена з цією метою в рамках реалізації Формули миру президента Зеленського, налічує понад 36 країн і працює активно. Вже маємо результати: повернення груп дітей”, — підсумував генпрокурор.