Президент Володимир Зеленський підкреслює, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 137 тисяч воєнних злочинів, і кількість вироків щодо цих злочинів має бути не меншою.

Про це він повідомив на міжнародній конференції високого рівня “Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти”, передає Укрінформ.

“Справедливість об’єднує людей, бо прагнення до справедливості є в основі нашої людської культури. Зараз саме прагнення до справедливості об’єднує нас із вами та усіх, хто працює разом з нами, щоб захистити життя людей і нашу країну від Російської Федерації. Станом на сьогодні є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу, і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на даний момент. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України і українців. І це означає, що вироків має бути не менше”, – заявив президент.

Звертаючись до учасників конференції, Зеленський наголосив, що слово «справедливість» звучить по-різному в різних мовах світу, але його сенс має бути зрозумілим усюди однаково.

“Кожен народ усвідомлює, якою є ціна справедливості. У кожній державі, яка по справжньому поважає життя людини та міжнародне право, просто не може не бути справедливості. Я підкреслю, у кожній державі, незалежно від того, як прописано її національне законодавство, які міжнародні договори нею ратифіковані та чи набув чинності на території цієї чи іншої держави Римський статут”, – додав Зеленський.