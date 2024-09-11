Про це він повідомив на міжнародній конференції високого рівня “Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти”, передає Укрінформ.
“Справедливість об’єднує людей, бо прагнення до справедливості є в основі нашої людської культури. Зараз саме прагнення до справедливості об’єднує нас із вами та усіх, хто працює разом з нами, щоб захистити життя людей і нашу країну від Російської Федерації.
Станом на сьогодні є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу, і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на даний момент. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України і українців. І це означає, що вироків має бути не менше”, – заявив президент.
Звертаючись до учасників конференції, Зеленський наголосив, що слово «справедливість» звучить по-різному в різних мовах світу, але його сенс має бути зрозумілим усюди однаково.
“Кожен народ усвідомлює, якою є ціна справедливості. У кожній державі, яка по справжньому поважає життя людини та міжнародне право, просто не може не бути справедливості. Я підкреслю, у кожній державі, незалежно від того, як прописано її національне законодавство, які міжнародні договори нею ратифіковані та чи набув чинності на території цієї чи іншої держави Римський статут”, – додав Зеленський.
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