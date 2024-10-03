Ввечері 2 жовтня війська РФ атакували Харків керованими авіабомбами, одна з яких влучила у житловий п'ятиповерховий будинок.

Про це в Телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов

“Вже дванадцятеро постраждалих, серед яких трирічна дитина”, – написав він.

Постраждала внаслідок обстрілу дитина була госпіталізована, але на прохання батьків після огляду лікарів продовжила лікування амбулаторно. Дівчинка зазнала вибухового поранення, закритої черепно-мозкової травми, акубаротравм.

Під завалами можуть перебувати люди.

За словами мера, організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, а також прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім охочим буде надано місця у гуртожитках міста.