Про це в Телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов
“Вже дванадцятеро постраждалих, серед яких трирічна дитина”, – написав він.
Постраждала внаслідок обстрілу дитина була госпіталізована, але на прохання батьків після огляду лікарів продовжила лікування амбулаторно. Дівчинка зазнала вибухового поранення, закритої черепно-мозкової травми, акубаротравм.
Під завалами можуть перебувати люди.
За словами мера, організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, а також прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім охочим буде надано місця у гуртожитках міста.