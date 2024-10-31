У Харкові російська керована авіабомба влучила в багатоповерховий будинок у Салтівському районі, спричинивши значні руйнування і численні жертви.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що вибух пролунав о 22:51, а обстріл був здійснений ФАБом-500, який влучив по четвертому поверху будівлі. Руйнування охопили з шостого по перший поверхи, заблокувавши мешканців верхніх поверхів і лишивши дитину під завалами.

Пізніше, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на дванадцяту постраждалих було 17, а на третю ночі – вже 33, включаючи 11-річну дитину, яку не вдалося врятувати через тяжкі травми. Загалом кількість загиблих наразі складає дві особи, проте під завалами досі можуть залишатися люди.

За даними ДСНС, станом на ранок постраждало щонайменше 35 осіб, серед яких є дитина.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на трагедію

“Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою”, – наголосив президент.

Ця трагедія підкреслює нагальну потребу міжнародної підтримки для захисту українських громадян від невпинних терористичних атак Росії.