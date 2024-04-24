У ніч на 24 квітня в Харкові та області лунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Приблизно два вибухи пролунали в Харкові близько 00:34, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків. Також вибухи пролунали за межами міста.

Ракетний удар по території Харківщині підтвердив керівник обладміністрації Олег Синєгубов і міський голова Ігор Терехов.

Російські військові завдали удару по житловому комплексу у Шевченківському районі, о 01:04 повідомив міський голова Терехов.

Попередньо, РФ вдарила по Харкову ракетами С-300, про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов о 01:06. Також зазначилось, що є руйнування цивільної інфраструктури.

О 01:17 стало відомо про двох поранених. У них осколкові поранення, зазначив міський голова Терехов.

О 01:23 стало вдіомо також, що Росія завдала ударів по центральній частині Золочева, попередньо, ракетами С-300, написав Синєгубов. Пошкоджені адмінприміщення.

О 01:27 повідомили про пошкодження чотирьох багатоквартирних будинків, уточнив начальник обладміністрації Синєгубов.

Стан двох поранених — легкий.

Станом на 01:39 вже було двоє поранених — чоловіки середнього віку, повідомив Суспільне Харків директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта:

“Вони перебували вдома, їх посікло уламками скла”.

Окрім двох поранених, ще двоє людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес, зазначив Забашта.

Пораненим 33 та 53 роки, уточнили у поліції Харківщини. Їм надали допомогу на місці.

Унаслідок удару ворога перебитий газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який поцілили ракетами.

“Росіяни вдарили по житловому кварталу у центральній частині Харкова. Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька будинків. Зранку будемо відновлювати газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно, по житлових районах міста”, — сказав мер.

Також пошкоджень зазнали біля 10 автомобілів, сказав начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.