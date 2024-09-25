Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела на Заході та у регіоні.

Згідно з інформацією джерел у західній розвідці, Росія веде переговори про передачу хуситам надзвукових протикорабельних ракет “Онікс” (“Яхонт”). Експерти вважають, що ці ракети дозволять бойовикам точніше вражати комерційні судна в Червоному морі та підвищать загрозу для військових кораблів США та Європи.

“Росія веде переговори з хуситами щодо передачі надзвукових протикорабельних ракет “Яхонт”. Іранці виступають посередниками у переговорах, але не хочуть ставити під ними свій підпис”, – зазначив він.

Повідомляється, що цього року хусити і росіяни зустрічалися у Тегерані щонайменше двічі. Переговори про постачання десятків ракет, які мають дальність польоту близько 300 км, тривають, і нові зустрічі в Тегерані очікуються найближчими тижнями.

Одне з джерел повідомило, що переговори почалися ще за президента Ірану Ебрагіма Раїсі, який загинув у травні в результаті авіакатастрофи.

За словами трьох джерел, однією з причин, через яку Росія вирішила озброїти хуситів, є ймовірність того, що Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб РФ.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що переговори Росії та хуситів “судячи з усього, пов’язані з нашою позицією щодо України і тим, що ми готові чи не готові зробити” щодо прохань зняти обмеження на використання далекобійної зброї.

“Яхонт” вважається однією з найдосконаліших протикорабельних ракет у світі. Вона розроблена таким чином, щоб ковзати по поверхні моря, уникаючи виявлення, зі швидкістю, що вдвічі перевищує швидкість звуку, що ускладнює її перехоплення.