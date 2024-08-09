Сьогодні, 9 серпня, російська армія вдарила по супермаркету та пошті у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Окрім супермаркету у Костянтинівці під удар потрапило вантажне відділення “Нової пошти”, яке було розташовано у будівлі торгівельного центру, що зазнав руйнувань.

За словами президента, під завалами знаходяться люди. Проводиться рятувальна операція.

“Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей”, — написав президент.

Зеленський повідомив, що наразі відомо про чотирьох загиблих, а щонайменше 24 людини отримали поранення.