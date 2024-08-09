Росіяни вдарили по супермаркету у Костянтинівці: вирує пожежа, 2 загиблих, 17 поранених

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Окрім супермаркету у Костянтинівці під удар потрапило вантажне відділення “Нової пошти”, яке було розташовано у будівлі торгівельного центру, що зазнав руйнувань.

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За словами президента, під завалами знаходяться люди. Проводиться рятувальна операція.

“Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей”, — написав президент.

Зеленський повідомив, що наразі відомо про чотирьох загиблих, а щонайменше 24 людини отримали поранення.

“Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей”, — резюмував Зеленський.