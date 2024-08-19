Цю заяву зробив директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін у коментарі для “РИА-Новости”.
“Москва дасть конкретну й адекватну відповідь, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною”, — підкреслив Тяпкін.
У липні 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає можливість збивати російські ракети, що прямують у бік польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі. Це питання включено до угоди про спільну оборону, підписаної під час візиту Володимира Зеленського до Варшави 8 липня 2024 року.
Однак міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що Польща не буде збивати російські ракети над Україною без відповідного рішення від НАТО.
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