У ніч проти 11 серпня, російські війська здійснили ракетну атаку на Київську область. Падіння уламків ракети призвело до загибелі 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Ще троє людей тяжко травмовані.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими”, — йдеться у дописі.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на нічну атаку росіян, яка призвела до загибелі чоловіка з дитиною.

“Росія продовжує вбивати людей. Україна ж знищує воєнні об‘єкти ворога. Щоб припинити вбивство цивільних українців, потрібно позбавити Росію можливостей вбивати. Необхідно знищити її воєнну інфраструктуру, оскільки інших аргументів ворог не сприймає”, — написав він.