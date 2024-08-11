Про це повідомляє ДСНС України.
“Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими”, — йдеться у дописі.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на нічну атаку росіян, яка призвела до загибелі чоловіка з дитиною.
“Росія продовжує вбивати людей. Україна ж знищує воєнні об‘єкти ворога. Щоб припинити вбивство цивільних українців, потрібно позбавити Росію можливостей вбивати. Необхідно знищити її воєнну інфраструктуру, оскільки інших аргументів ворог не сприймає”, — написав він.
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