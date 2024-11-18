Про це заявив ставленик РФ в Запорізькій області Євген Балицький.
За його словами, призовники з окупованих територій не будуть задіяні у бойових діях. Замість цього їх направляють для “проходження служби” у військових частинах Криму, Ростовської області та Краснодарського краю.
Нагадаємо, раніше глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни почали призов громадян України на строкову службу.
“Призову підлягають мешканці, які отримали російські паспорти. Але хочу зазначити, що після 2,5 років окупації перебувати на ТОТ, не отримавши паспорт, – це фізична загроза для життя та здоровʼя. По-друге, після призову наших мешканців відправляють до навчальних центрів на території окупованого Криму або Новоросійська, і після того відправляють на лінію фронту”, — розповідав Федоров.
Варто зазначити, що призов РФ українців на ТОТ є прямим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.
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