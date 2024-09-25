У ніч проти 25 вересня, під час російської атаки Сили оборони України збили Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX.

Про це повідомляє Defense Express.

Видання отримало фото від власних джерел, на яких видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. Зазначається, що це перший випадок, коли Росія використала Shahed зі Starlink.

Зазначається, що Starlink Росія може використовувати, як розвідувальний засіб, для отримання та передачі інформації, зокрема щодо позицій української протиповітряної оборони (ППО).

Якщо дрон обладнати камерами, військові РФ можуть отримувати зображення. Зазначається, що завдяки Starlink російські війська можуть використати Shahed, як далекобійну зброю, яка може слугувати розвідувальним БПЛА та вражати рухомі цілі.

Використання для таких цілей саме Shahed може бути пов’язаний з дальністю польоту БПЛА у близько 2000 кілометрів.

10 лютого ЗМІ повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують системи зв’язку Starlink від SpaceX в Україні, що свідчить про те, що компанія Ілона Маска нині, вочевидь, допомагає росіянам.