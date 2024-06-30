Президент України Володимир Зеленський визнає, що країна-агресор, яка розв'язала проти українців повномасштабну війну, має набагато більше людських ресурсів для продовження своїх злочинних дій на нашій території. Однак, на думку глави держави, успіх у війні будуть визначати інші фактори.

Про це він сказав в інтерв’ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer.

Президент визнав, що в Росії людей у кілька разів більше, ніж в Україні. Також незмінним залишається той факт, що в нашій країні людського ресурсу для ведення війни з часом більше не стане. Однак, за словами Зеленського, втрати РФ у війні значно вищі, ніж в Україні.

“Сьогодні гинуть один українець на шість росіян. У нас була статистика – 1 до 4, а зараз на Харківському, Покровському напрямках цифри 1 до 6. Я веду не до того, що ми маємо воювати до кінця, що нам вистачить людей. Я просто хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей у Росії мають рацію, але це інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати”, – відповів Зеленський.

Глава держави пояснив, що Росію у технологічному плані можна перемогти, якщо завадити їм розбудовувати виробництво дронів і ракет, використовуючи елементи та мікроелементи із західних країн шляхом обходу санкцій. Також необхідно фінансувати внутрішнє виробництво дронів і ракет в Україні. Загалом Зеленський висловив впевненість в тому, що Україна може бути технологічнішою, ніж Росія.