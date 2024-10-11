Про це заявила заступниця голови української місії при ОБСЄ Наталія Костенко, повідомляє “Укрінформ”.

“Російське військове керівництво значною мірою покладається на тактику „гарматного м’яса“, демонструючи, що воно може досягати прогресу тільки ціною, яку будь-яка інша країна визнала б неприйнятною. Підраховано, що кожні 2,5 квадратних метри російського просування в Україні вартують російським окупантам життя одного солдата”, — заявила вона на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

За словами Костенко, свіжим красномовним прикладом тактики «гарматного м’яса» є нещодавня ситуація із захопленням міста Вугледар (Донецька область).

“Російським військам вдалося встановити контроль над цим містом лише після сотень щоденних спроб прорвати українську оборону. Хоча російська пропаганда вже оголосила це стратегічною перемогою, реальність полягає в тому, що навіть із переважаючою кількістю живої сили, артилерії та авіації, російським військам знадобилося два роки, щоб узяти під контроль це місто, яке вони повністю зруйнували”, — заявила вона.

Як каже Костенко, тільки за минулий тиждень на фронті відбулося понад 1000 бойових зіткнень між Силами оборони та армією РФ, а ситуація по всій лінії залишається вкрай напруженою і динамічною.