Про це йдеться у вранішньому зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:
особового складу – близько 484030 (+1740) осіб
танків – 7485 (+31) од,
бойових броньованих машин – 14417 (+42) од,
артилерійських систем – 12487 (+15) од,
РСЗВ – 1070 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),
крилаті ракети – 2197 (+3),
автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59) 0д,
спеціальна техніка – 2048 (+6)
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