Росія втратила щонайменше 10% потужностей своєї нафтопереробної галузі через повітряні удари українських безпілотних літальних апаратів, відзначає 23 березня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Ці удари спричиняють фінансові втрати для Росії, впливаючи на її внутрішній паливний ринок», – ідеться в повідомленні.

Залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт заводів може потребувати значного часу й витрат, а санкції з високою імовірністю збільшать час і вартість таких ремонтів.

Упродовж останнього часу нафтопереробні заводи в Росії регулярно зазнають атак ударних безпілотників. За деякі з них взяли на себе відповідальністьукраїнські військові.

9 березня розвідка Великої Британії вже заявляла, що нафтопереробні потужності Росії скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах по всій Росії.