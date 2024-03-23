«Ці удари спричиняють фінансові втрати для Росії, впливаючи на її внутрішній паливний ринок», – ідеться в повідомленні.
Залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт заводів може потребувати значного часу й витрат, а санкції з високою імовірністю збільшать час і вартість таких ремонтів.
Упродовж останнього часу нафтопереробні заводи в Росії регулярно зазнають атак ударних безпілотників. За деякі з них взяли на себе відповідальністьукраїнські військові.
9 березня розвідка Великої Британії вже заявляла, що нафтопереробні потужності Росії скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах по всій Росії.
- 10 українських пілотів пройшли базову підготовку у Великій Британії.
- Наступ рф на Донбасі сповільнився.
- “Конгрес проголосує за допомогу Україні”, – Джейк Салліван.