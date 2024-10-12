Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Окрім особового складу, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема, йдеться про:
- танки — 8962 (+9 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 17 827 (+27);
- артилерійські системи — 19 381 (+59);
- РСЗВ — 1230 (+1);
- засоби ППО — 976;
- літаки — 369;
- гелікоптери — 329;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16 947 (+110);
- крилаті ракети — 2619;
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 26 513 (+115);
- спеціальну техніку — 3 434 (+38).
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