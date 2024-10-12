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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окрім особового складу, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема, йдеться про:

  • танки —  8962 (+9 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 17 827 (+27);
  • артилерійські системи — 19 381 (+59);
  • РСЗВ — 1230 (+1);
  • засоби ППО — 976;
  • літаки — 369;
  • гелікоптери — 329;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16 947 (+110);
  • крилаті ракети — 2619;
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  26 513 (+115);
  • спеціальну техніку — 3 434 (+38).