Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.02.25 приблизно становлять:

особового складу ‒ 840360 (+1320) осіб;

танків ‒ 9908 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14);

артилерійських систем – 22538 (+45);

РСЗВ – 1267 (+1);

засобів ППО ‒ 1050;

літаків – 369;

гелікоптерів – 331;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99);

крилаті ракети – 3054;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80);

спеціальної техніки ‒ 3729 (+2).