Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.02.25 приблизно становлять:
особового складу ‒ 840360 (+1320) осіб;
танків ‒ 9908 (+6);
бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14);
артилерійських систем – 22538 (+45);
РСЗВ – 1267 (+1);
засобів ППО ‒ 1050;
літаків – 369;
гелікоптерів – 331;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99);
крилаті ракети – 3054;
кораблів/катерів ‒ 28;
підводних човнів – 1;
автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80);
спеціальної техніки ‒ 3729 (+2).
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