Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни втрачають у боях свою військову техніку:

  • танки — 6852 (+12 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 13 130 (+19);
  • артилерійські системи — 10 811(+36);
  • РСЗВ — 1018;
  • засоби ППО — 723;
  • літаки — 347;
  • гелікоптери — 325;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8463 (+75);
  • крилаті ракети — 1992 (+39);
  • кораблі/катери — 26;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 14 344 (+57):
  • спеціальна техніка — 1768 (+19).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі уточнювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.

  • Російські добровольці розказали про результати рейду на Білгородщину та Курщину.
  • За останню добу російські війська втратили 840 солдатів.
  • Українське село, в якому майже не лишилось чоловіків, — The Washington Post.