Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни втрачають у боях свою військову техніку:
- танки — 6852 (+12 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 13 130 (+19);
- артилерійські системи — 10 811(+36);
- РСЗВ — 1018;
- засоби ППО — 723;
- літаки — 347;
- гелікоптери — 325;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8463 (+75);
- крилаті ракети — 1992 (+39);
- кораблі/катери — 26;
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 14 344 (+57):
- спеціальна техніка — 1768 (+19).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі уточнювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.