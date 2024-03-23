За минулу добу, 22 березня, рф втратила ще близько 1050 своїх солдатів убитими та пораненими. За весь час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, загальні бойові втрати росії становлять уже приблизно 435 760 окупантів.